Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hangi günler? Burak Gürel kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı Burak Gürel Kaç yaşında, nereli? Talat Halefoğlu kimdir? Memleket Partisi Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı Talat Halefoğlu Kaç yaşında, nereli? Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Büyükçekmece Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kızılcık Şerbeti Giray kim, gerçek adı ne? Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında? Yekta Faik Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yekta Faik Yılmaz Kaç yaşında, nereli? Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kimdir? Zafer Partisi Isparta- Merkez Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title