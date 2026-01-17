Haberler

Muğla'da süt üreticilerine soğutma ve transfer tankı ile jeneratör desteği verildi

Muğla'da süt üreticilerine soğutma ve transfer tankı ile jeneratör desteği verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği sağladı. Proje, süt hijyeninin korunması ve üretim kalitesinin artırılması amacıyla hayata geçirildi.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerine süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticileri, birlikleri ve kooperatifleri desteklemeye yönelik hayata geçirilen proje kapsamında, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve süt hijyeninin sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflere süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği verildi.

İl sınırları içerisinde süt toplama ve satışı yapan birlikler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerini kapsayan proje ile üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapması, sütün kalitesinin korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Özellikle elektrik kesintilerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve sütlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvancılık sektörüne yönelik verilen desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

S.S. Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut da süt kalitesini artırmak için süt tanklarından yararlanacaklarını ifade etti.

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği ve Muğla Köy Kooperatifleri Fethiye Seydikemer Şube Başkanı Turgut Tokmak ise sütün sağımın ardından en geç 2 saat içinde ya soğutulması ya da ısıtılması gerektiğine değinerek, sağlanan desteklerle bölgede aylık yaklaşık bin ila bin 200 ton sütün soğuk zincire alınmış olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var