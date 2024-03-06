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Muğla'da Organize Suç Örgütlerine Operasyonlar

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, ocak ve şubatta organize suç örgütlerine yönelik 12 operasyon düzenlendiğini, 10 çetenin çökertildiğini ve yakalanan 78 kişiden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ocak ve şubatta organize suç örgütlerine yönelik 12 operasyon düzenlendiğini, 10 çetenin çökertildiğini ve yakalanan 78 kişiden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte yaşayan vatandaşlar ile turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kentin huzur ve güvenliği için her alanda operasyon düzenlediklerini anlatan Akbıyık, "İl genelinde zehir tacirlerine yönelik 2 ayda 539 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 899 kişi gözaltına alındı ve 62 kişi tutuklandı." dedi.

Terörle mücadele kapsamında da 42 operasyon düzenleyerek 45 şüpheliyi yakaladıklarını söyleyen Akbıyık, "Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 12 operasyonda 10 çete çökertildi, 78 kişi yakalandı, 41 kişi tutuklandı." diye konuştu.

Muğla'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda olayların yüzde 99,24'ünün aydınlatıldığını, hırsızlık olaylarının il genelinde yüzde 30 azaldığını aktaran Akbıyık, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 1523 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

"Muğla'da 2 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı"

Muğla'da 2 ayda yasadışı göç ve organizatörlere yönelik 247 operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, şunları söyledi:

"Operasyonlarda 92 organizatör yakalandı ve bunlardan 53'ü tutuklandı, 39'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 29 araca da el konuldu. Aynı dönemde 2 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişilerin sınır dışı işlemleri başlatıldı."

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasının detaylarını da paylaşan Akbıyık, düzensiz göçmen konumunda olduğu tespit edilen yabancıların geri gönderme merkezine sevk edildiğini ve hızla sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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