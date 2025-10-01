Muğla'da Öğrenci Yurt Projelerinde Son Durum

Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları kapsamında öğrenci yurt projelerinin devam ettiği bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, yaptığı açıklamada, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde devam eden Turgutreis Yurt Yerleşkesi 3'üncü etap 1500 kişilik yurt inşaatında yüzde 91 seviyesine ulaşıldığını belirtti.

Mete, yurdun bir bölümünün ekim, tamamının ise kasım ayında hizmete açılacağını ifade etti.

İnşaatta inceleme yapan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Mete, yurtların öğrencilere yuva olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, çocukların otel konforunda, ailelerinin bütçelerini zorlamadan güvenle barındığını vurguladı.

Mete, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve geçen yıl Bolu'da yaşanan otel yangını sonrası tüm yurtlarda deprem performans analizleri ve yangın yönetmeliği doğrultusunda titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Bu kapsamda, Milli Piyango Kız Yurdu'nda 3, Muğla Erkek Yurdu'nda 2 olmak üzere toplam 5 bloğun yıkıldığını belirten Mete, şunları kaydetti:

"Muğla Erkek Yurdu'nda 2 blokta güçlendirme çalışmaları ve yangın yönetmeliğine uygun hale getirme çalışmaları sürüyor. Milli Piyango Yurdu için 2 yurt binası, 1 sosyal tesis ve 1 spor salonu projesi yatırım planına alındı. Marmaris ve Ortaca yurtlarında da güçlendirme ve yangın yönetmeliğine uyum çalışmaları sürüyor. Bu süreçte öğrencilerimiz uzaktan eğitimle eğitimlerine devam ediyor. Bodrum'da 400 kişilik yurt projesinde yüzde 13 seviyesine gelindi. Öğrencilerin barınma ihtiyacı için geçici olarak otel kiralama yoluna gidildi."

Mete, son üç yılda Muğla'da yurt kapasitesinin 8 binden 16 bine çıkarıldığını hatırlatarak, gençlerin güvenliği ve konforu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirtti.

Kasım ayı itibariyle yurtlara başvuran hiçbir öğrencinin öğrenciyi dışarıda bırakmayacak şekilde çalışmaları planladıklarını aktaran Mete, tüm öğrencilerin güvenli şekilde barınacağını ifade etti.

Muğla Stadyumu'nda da inceleme yapan Mete, stadın 19 Ekim'de oynanacak maç için hazır olduğunu, bazı çalışmaların kısmen devam edeceğini ancak karşılaşmanın planlandığı tarihte oynanabileceğini kaydetti.