Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü T.Y.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Sanık 24 bin 300 lira para cezasına çarptırılırken, Sıla Akgül'ün aile avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi.

Muğla'da lise öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücüye para cezası

ESMA TURAN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) otomobille çarparak ölümüne neden olan T. Y.'nin (29) yargılandığı davada karar çıktı. Sanık 24 bin 300 lira para cezasına çarptırılırken, Sıla Akgül'ün aile avukatı Didem Alaca, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken T.Y.'nin kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil çarpmıştı. Çarpma sonucu Akgül, yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. T.Y., 33 gün sonra tahliye edildi. T.Y.'nin tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması bugün Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkemede T.Y., 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca T.Y.'nin ehliyetine de 6 ay el konuldu. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Sıla Akgül'ün aile avukatı Didem Alaca, karara itiraz edeceklerini söyledi.