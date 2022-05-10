Muğla'da kaybolan yaşlı adam için Aydın'da arama çalışması başlatıldı - Haberler

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Muğla'da kaybolan yaşlı adam için Aydın'da arama çalışması başlatıldı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Muğla'da kaybolan yaşlı adam için Aydın'da arama çalışması başlatıldı

Muğla'da 6 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Mehmet Arkan için Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde arama çalışması başlatıldı.

KARPUZLU, AYDIN (AA) - Muğla'da 6 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Mehmet Arkan için Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Akkovanlık Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Arkan'a ait herhangi bir ize rastlanılmaması ve mahallenin Aydın'ın Karpuzlu ilçesiyle sınır olmasından dolayı arama çalışmaları bu bölgeye yönlendirildi.

AFAD ve Jandarma ekipleri, yaşlı adamın bulunması için ilçenin dağlık kesimlerinde çalışma yürütüyor.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Karpuzlu, Mayıs, Aydın, Muğla, Güncel, Haberler

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