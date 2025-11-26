Muğla'da IPARD III Programı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, programa ilişkin desteklerin anlatıldığı gösterim sunuldu.

Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Muğla'nın tarım çeşitliliği, doğal zenginliği ve turizm ile benzersiz bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kentin arıcılıktan narenciyeye uzanan güçlü bir tarımsal potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Akbıyık, IPARD programı ile kırsal ekonominin daha da güçleneceğine inandıklarını, Muğla'da uygulanacak 13 projenin tamamının kadın girişimcilerden oluşmasından da mutlu olduğunu kaydetti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ise IPARD Programı'nın 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirterek, "Ürünlerimizi yerinde işlemek ve pazarlamak üzere destekliyor, modern teknolojileri kırsalda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Muğla'da imzalanan 13 sözleşme ile yaklaşık 138 milyon liralık yatırım hayata geçirilmiştir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da Muğla'nın yalnızca turizmde değil, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmada da önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Muğla'da 2 milyon 11 bin dekar tarım alanında üretim yapan, ÇKS'ye kayıtlı 29 bin 486 üretici bulunduğuna işaret eden Baydar, "35 bin 375 hayvancılık işletmemiz ile 247 bin büyükbaş ve 404 bin küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. 225 tarımsal örgütümüzden 12'si birinci derece örgüt niteliğindedir ve IPARD projelerinde bu örgütlerin rolü büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalyalı tarafından Vali İdris Akbıyık'a plaket takdim edildi.