Muğla'da firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ula Emniyet Amirliği ekipleri, yol kontrolünde hareketlerinden şüphelenilen ve kimliğini beyan edemeyen şüphelinin 6 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.