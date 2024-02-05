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Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Ula ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ula Emniyet Amirliği ekipleri, yol kontrolünde hareketlerinden şüphelenilen ve kimliğini beyan edemeyen şüphelinin 6 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Ula Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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