Muğla'da 21 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele çalışması kapsamında Muğla'nın farklı ilçelerinde 21 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, ecstasy ve sentetik ecza ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele çalışması çerçevesinde Muğla'nın değişik ilçelerinde 21 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve balı ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, 13,22 gram Metamfetamin, 35,72 gram esrar, Ecstasy, 14 sentetik ecza ele geçirildi. 21 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA