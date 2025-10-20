Mudanya'da Kaçak Motor Yağı Operasyonu: 12 Bin 750 Litre Yağ Ele Geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya yapılan baskında, 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağı ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya'nın Çekrice Mahallesi'nde bir depoda kaçak motor yağı üretiminin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Depoya yapılan baskında, B.Ç. (40) ve R.Y. (48) gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş ve tanklar içerisinde toplam 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağ ele geçirildi.