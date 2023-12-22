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MSB Mehteran Birliği İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze'de konser veriyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze Komutanlığı'nda haftanın her günü günde iki kez müze ziyaretçilerine konser veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, pazartesi dışında haftanın her günü İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze Komutanlığı'nda günde iki kez müze ziyaretçilerine konser veriyor.

MSB'den yapılan açıklamada, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliği'nin, pazartesi günleri hariç haftanın her günü İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze Komutanlığı'nda saat 11: 00 ve 15: 00'te olmak üzere günde iki kez müze ziyaretçilerine konser verdiği ifade edildi.

MEHTERAN BİRLİĞİ HAKKINDA

Tarihteki ilk Türk devletinden itibaren çeşitli şekillerde faaliyet gösteren mehter, Osmanlı'nın son dönemlerinde Yeniçeri Teşkilatı'nın bozulmasıyla kapatıldı. 1911'den itibaren, İkinci Meşrutiyet ile birlikte mehter teşkilatı canlandırıldı ve "Müze-i Asker-i Osmani"ye bağlı olarak yeniden faaliyetlerine devam etti. Mehterhane-i Hakani adı ile kurulan bu takım 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'ndaki bazı cephelerde ve Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuva-yi Milliye hareketlerinde etkin rol üstlenmiştir.

Mehterin 1952 yılında tekrar kurulması aşamasında aslına uygun bir takım oluşturuldu. Bu noktada, Topkapı Sarayı Minyatürleri ve El Yazmaları Koleksiyonu'nda bulunan Surname-i Vehbi Minyatürleri, Mahmut Şevket Paşa'nın Osmanlı Teşkilat ve Kıyafeti Askeriyesi adlı eseri ile Arifi Paşa'nın Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye gibi ve diğer tarihi belgeler ışığında hareket edildi.

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliği tarihi geçmişinin, zamanımızdaki sembolik bir ifadesi olarak haftanın beş günü nevbet vurmaktadır.

Kaynak: ANKA / Güncel

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