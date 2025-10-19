Haberler

Motosiklet Tutkunları Meme Kanseri Farkındalığı İçin Tura Çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motosiklet tutkunları, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenledikleri tur etkinliğiyle topluma önemli mesajlar verdi. İlçe Sağlık Müdürü, ücretsiz mamografi taramaları için kadınları davet etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında tur etkinliği düzenledi.

Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde turu düzenleyen kadın ve erkek sürücüler, motosikletlerine bağladıkları pembe balonlarla kentin cadde ve sokaklarında tur attı.

İlçe Sağlık Müdürü Yasin Çatalbaş, AA muhabirine, "1-30 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla topluma daha fazla ulaşmak, mesaj vermek, sağlık ve hayat merkezlerinde ücretsiz tanıların yapıldığını vurgulamak için organizasyonu düzenlediklerini anlattı.

Çatalbaş, 40-69 yaş arasındaki bütün kadınları, iki yılda bir ücretsiz yapılan mamografi çekimleri için merkezlere beklediklerini belirterek, motosiklet sürücülerinin farkındalık oluşturmak amacıyla organizasyona destek olduklarını kaydetti.

Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Adem Koç, destek veren motosiklet kulüpleriyle güzel bir kortej oluşturduklarına değinerek, "Halka ulaşmak adına, görsellik adına güzel bir kortej oldu. Daha önce de yaptık, yapmaya da inşallah devam edeceğiz. 60'a yakın katılım var. Hava muhalefetinden dolayı biraz az oldu ama genelde 100-150 motor oluyorduk." diye konuştu.

Motor sporcusu Beyzanur Bayrak, tüm kadınlara elle muayene yöntemini tavsiye ettiğini dile getirerek, 2 yılda bir doktora gidip kontrol yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Aynur Batman da "Kadınlarımızı mamografilerini çektirmeye, KETEM ve ilgili kurumlara davet ediyoruz. Böyle bir sürüş düzenledik farkındalık olması adına. Umarım bir faydamız dokunmuştur." dedi. ???????

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
