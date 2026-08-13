Motorin ÖTV'sinde Kademeli Artış: Ağustos'ta Sıfır, Aralık'ta 12 Lira

(ANKARA) - Motorin türü bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Ötv, 13-31 Ağustos döneminde litre başına sıfır olarak uygulanacak, ardından kademeli olarak artırılacak.

"Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre ilgili motorin türlerinde litre başına ÖTV tutarı, 13-31 Ağustos'ta 0 lira, 1-30 Eylül'de 3 lira, 1-31 Ekim'de 6 lira, 1-30 Kasım'da 9 lira, 1-31 Aralık'ta 12 lira olarak uygulanacak.

1 Ocak 2027 ve sonrasında ise ÖTV tutarı litre başına 13,9006 lira olacak.

Kararda ayrıca, 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerinin, düzenleme kapsamındaki motorin türü mallar bakımından uygulanmayacağı belirtildi.

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA