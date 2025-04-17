Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'dan Rus Askerleri ve AB Üyeliği Uyarısı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rus askerlerinin Transdinyester bölgesinde bulunmasının yasa dışı olduğunu belirterek, "Rus ordusunun topraklarımızdaki varlığı, özellikle Ukrayna'daki savaş bağlamında, ülkedeki durumun istikrarına risk oluşturuyor." dedi.

Sandu, Moldova Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki durumu değerlendirdi.

Ülkesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yolunda ilerlediğine işaret eden Sandu, "AB'ye aday üye statüsü alarak müzakereleri başlattık. AB'ye katılınca barış ve özgürlüğümüzü daha kolay şekilde sağlarız. Ancak AB'ye 10-20 yıl sonra değil önümüzdeki 4 yıl içinde katılmamız lazım. Bunun için gece gündüz çalışmalıyız." diye konuştu.

Komşu ülkeler Romanya ve Ukrayna ile ilişkileri güçlendirdiklerini dile getiren Sandu, ülke güvenliğinin sağlanması yönünde adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ukrayna'daki savaş Moldova ekonomisini olumsuz etkiledi"

Sandu, Ukrayna'daki savaşın Moldova ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek, "Ekonomi alanında Ukrayna'dan sonra en çok etkilenen ülke Moldova oldu. Savaş nedeniyle Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına erişimi kaybettik." ifadesini kullandı.

Mevcut durumda AB pazarına erişimin ülkesi için avantaj olduğunu söyleyen Sandu, "Bu pazarın, iş insanları, çiftçiler ve ihracatçılar için korunması son derece önemli. Bu pazar Moldova şirketlerine büyük imkan sağlıyor. Moldova'nın AB'ye ihracat hacmi yüzde 67 civarında." dedi.

"Rus askerlerin Transdinyester'de bulunması yasa dışı"

Moldova sınırları içinde yer alan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesi meselesine değinen Sandu, Rusya'nın söz konusu bölgede askerlerini bulundurduğuna işaret etti.

Maya Sandu, "Rus askerlerin Transdinyester'de bulunması yasa dışı ve ülkemizin tarafsız statüsünü ihlal ediyor. Rus ordusunun topraklarımızdaki varlığı, özellikle Ukrayna'daki savaş bağlamında, ülkedeki durumun istikrarına risk oluşturuyor." diye konuştu.

"Gagauz Özerk Yeri, hırsızların değil toplumun çıkarları doğrultusunda Gagauzlar tarafından yönetilmeli"

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin ülkedeki durumun istikrarsızlaştırılması için kullanıldığını söyleyen Sandu, "Bir suç örgütü, bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyor. Gagauz Özerk Yeri, hırsızların değil toplumun çıkarları doğrultusunda Gagauzlar tarafından yönetilmeli. Bu bölge, Gagauz dili, kültürü ve geleneklerinin korunması amacıyla kuruldu. Koltuklarda oturanların bu konuda endişe etmesi gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Sandu, Gagauz Özerk Yeri'ne yatırımların sağlanması ve Gagauz Türkçesi ve kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

"Seçmen oyunu satın almaya çalışanlar cezalandırılmalı"

Parlamento seçiminin eylülde yapılacağına işaret eden Sandu, devlet kurumlarının seçimin özgür ve şeffaf şekilde düzenlenmesi için elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "Seçmen oyunu satın almaya ve ülkemizi Ukrayna'daki savaşta kullandırtmaya çalışanlar cezalandırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sandu, ülkesinin adalet sisteminde reforma yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, "Yargı sisteminin temizlenme süreci devam ediyor. Sırada savcılık var." dedi.