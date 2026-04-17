Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'dan 'Karadeniz bölgesinde barış' için işbirliği mesajı Açıklaması

GÖKHAN ÇELİKER/AHMET FURKAN MERCAN - Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Karadeniz bölgesinde barış için tüm ülkelerle birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sandu, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'ye katılmayı önemli gördüklerini ve dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey temsilcilerin de bu motivasyonla foruma katıldıklarını aktaran Sandu, diğer ülkelerin temsilcileriyle görüşüp, sorunların çözümünde diplomatik olarak nasıl ilerlenebileceğini görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Bölgesel barış için tüm çabaları takdir ettiklerini aktaran Sandu, Ukrayna halkının direncinin Moldova için barış anlamına geldiğini ve Ukrayna'nın direnişine yardımcı olan tüm ülkelerin desteğini takdir ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'ya yardım etmesinin "Moldova için önemli olduğunu" vurgulayan Sandu, şöyle konuştu:

"Ancak durum hala zor. Moldova ekonomisi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından etkileniyor ve biz de yardım etmeye çalışıyoruz. Karadeniz bölgesinde, bölgemize barış getirmek için tüm ülkelerle birlikte çalışmamız gerekiyor."

Çatışma döneminde "daha fazla" diplomasi

Bölgede mevcut enerji krizlerinin "ertesi gün dünyanın farklı yerlerinde hissedildiğine" işaret eden Sandu, "Özellikle bölgede daha kötü çatışmalar gördüğümüz şu dönemde daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var." dedi.

Ülkesinin ticari ilişkilerde ana ortaklarından birinin Türkiye olduğunu söyleyen Sandu, iki ülke arasındaki ticari alışverişleri daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye, Moldova için çok önemli bir ortak. Türkiye'den de birçok iyi ürün ithal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Moldova'ya gelen yatırımlar ve şirketler konusunda oldukça iyi bir işbirliğinin sürdüğünün altını çizen Sandu "Bu, şehirlerimizin ve topluluklarımızın gelişmesine yardımcı oluyor." diye konuştu.

Kişinev ve Ankara'nın "birlikte çalışması gereken" birçok konu olduğunu söyleyen Sandu, "Çünkü konular ortak. ve elbette güvenlik, çünkü aynı bölgenin parçasıyız ve güvenlik sorunları giderek daha karmaşık hale geliyor." dedi.

Moldova'da bulunan Gagauz topluluğunu "Türk kültürüne çok yakın" gördüklerini kaydeden Sandu, bu topluluğun Moldova'nın gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti.