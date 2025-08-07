Modi ve Lula da Silva, İkili İlişkileri Geliştirme Konusunda Anlaştı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ticaret, teknoloji, enerji, savunma, tarım ve sağlık alanlarında işbirliğini geliştirmek üzere telefonda görüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ikili ilişkileri ileri taşıma ve pek çok alanda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Modi ve Lula da Silva'nın telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, tarafların küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Tarafların ikili ilişkileri ileri seviyeye taşımayı hedeflediği aktarılan açıklamada, iki liderin ticaret, teknoloji, enerji, savunma, tarım ve sağlık alanlarında işbirliğini ilerletme konusunda anlaştığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürdüğü gerekçesiyle Hindistan'a ve iç siyasi meseleleri nedeniyle Brezilya'ya ek tarife oranları açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
