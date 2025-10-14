MODEF EXPO 2023: İnegöl Mobilya Fuarı Kapılarını Açtı

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 53'üncüsü düzenlenen MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, MODEF Fuar Alanı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın, dayanıklılığı, estetik yapısı ve işlevselliğiyle öne çıkan Türk mobilyasının daha geniş kitlelere tanıtılmasında önemli bir platform olduğunu söyledi.

Sektörün, tasarım gücünü ve vizyonunu bu fuarla bir kez daha ortaya koyacağını aktaran Ağar, "Mobilya sektörümüz güçlü üretim kapasitesiyle ekonomimize önemli katma değer sağlamakla kalmıyor, geniş istihdam olanakları yaratarak sosyoekonomik açıdan da kritik bir önemi haiz olmayı sürdürüyor." dedi.

Ağar, Türk mobilya sektörünün zanaatkarlık geleneğinden modern sanayi üretimine uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Bu köklü mirasın bugün yenilikçi tasarım ve ileri üretim teknikleriyle birleşerek Türk mobilyasının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırdığını vurgulayan Ağar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sektörümüz son 23 yılda ihracatını 10 kat büyüterek yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştırırken kilogram başına birim fiyatını da yüzde 63 oranında yükseltmeyi başardı. 200 milyar doları aşan küresel mobilya ticaretinin içinde ülkemizin payı ise binde 4,35'ten yüzde 1,9'a çıkarak kayda değer bir gelişme gösterdi. Uzun yıllardır ihracatçı konumunu sürdüren sektörümüz bugün 200'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Türk mobilyası dünyanın dört bir yanında evleri, otelleri ve kamusal alanları süslemeye devam ediyor."

"Türk mobilyasının kalbinin attığı yerlerden biri İnegöl"

Mobilya üretiminin önemli girdi kalemlerinden olan MDF ve yonga levha üretiminde Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduğuna dikkati çeken Ağar, şunları kaydetti:

"Bu sayede sektörümüz ihtiyaç duyduğu yarı mamul maddeleri, kalite, hızlı tedarik ve çeşitlilik açısından temin edebilme konusunda rakiplerinden her daim bir adım önde. Türk mobilyasının kalbinin attığı yerlerden birisi de şüphesiz İnegöl. Bugün İnegöl'ümüzde üç ayrı organize sanayi bölgesinde 4 bin dönüme yakın kurulu alan üzerinde faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin 500 iş yerinde Türk mobilyasının eşsiz parçaları işleniyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına İnegöl'ümüzden ulaştırılıyor."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de mobilya sektörünün başarılarına değindi.

Türkiye'nin mobilya sektöründe ilk 10 üretici ve ihracatçı ülke arasında olduğunu aktaran Güleç, "Bu Türkiye'nin başarısı, bu sektörümüzün başarısı. Mobilya sektörü bütün imalat sektörünün müşterisi. Tekstilin müşterisi, kimyanın müşterisi, metalin müşterisi, mermerin müşterisi, dolayısıyla bütün ekosistemi yani imalat sektörünü bilir. Bir ülkeyi geliştirmek istersen aslında mobilya sektörünü geliştirirsin. Türkiye olarak da bu konuda şanslıyız." diye konuştu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın da konuşma yaptığı törene yerli ve yabancı misafirler katıldı.

Katılımcılar 18 Ekim'e kadar sürecek fuarın ilk gününde firmalara ait mağazaları gezdi.