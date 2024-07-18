Üye Girişi
Haberler

MİT ve İstanbul Emniyeti PKK'nın istihbarat yapılanmasını çökertti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında faaliyet gösteren Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı. Operasyon sonucunda terör örgütüne bilgi sağladıkları ve finans faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şüpheliler tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ortak operasyonla yakalanan "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yoğun çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.

Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştıkları belirlenen "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı tespit eden MİT, Sadık Topaloğlu'nu takibe aldı.

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, İstanbul'da faaliyet gösterdikleri saptanan Topaloğlu ve Savaş, İstanbul'da yakalandı.

Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından "Cuma" kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

Sadık Topaloğlu'nun ayrıca, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde "gazetecilik" adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları MİT tarafından tespit edildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Savaş Operasyon İstanbul PKK Politika Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title