Mısır'ın Uluslararası Savunma Fuarı Edex 2023, Kahire'de Başladı

KAHİRE, 5 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de, uluslararası savunma fuarı EDEX'in üçüncü oturumu olan EDEX 2023 Pazartesi günü başladı.

İki yılda bir düzenlenen dört günlük etkinlikte çeşitli ülkelerden yaklaşık 400 savunma ve güvenlik şirketi kara, deniz ve havadaki güncel askeri teknoloji, ekipman ve sistemlerini sergiliyor.

Mısır Savunma Bakanlığı ve Askeri Üretim Bakanlığı'nın desteğiyle Arabian World Events tarafından düzenlenen EDEX'e ordu ve sektörden binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor.