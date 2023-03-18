Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Mevlüt Çavuşoğlu'nu Tahrir Sarayı'nda Karşıladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Shoukry, Çavuşoğlu’nu Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda karşıladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Shoukry, Çavuşoğlu'nu Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda karşıladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile Kahire'de bir araya geldi. Shoukry, Çavuşoğlu'nu Tahrir Sarayı'nda karşıladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü karşılamadan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçildi.
Çavuşoğlu, 10 yıl aranın ardından Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.
Kaynak: ANKA / Güncel