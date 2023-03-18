Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Mevlüt Çavuşoğlu'nu Tahrir Sarayı'nda Karşıladı

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Shoukry, Çavuşoğlu’nu Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Shoukry, Çavuşoğlu'nu Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile Kahire'de bir araya geldi. Shoukry, Çavuşoğlu'nu Tahrir Sarayı'nda karşıladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü karşılamadan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçildi.

Çavuşoğlu, 10 yıl aranın ardından Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kahire Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title