Mısır'da Yeni Doğalgaz Sahası Keşfi

Güncelleme:
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Batı Çölü'nde Badr-15 bölgesinde yeni bir doğalgaz sahası keşfetti. Bu keşif, yerli enerji üretimini artırmayı ve ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

KAHİRE, 9 Kasım (Xinhua) -- Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkenin Batı Çölü'nde yeni bir doğalgaz sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, Badr El Din Petrol Şirketi'nin Badr-15 bölgesinde yer alan BED 15-31 numaralı arama kuyusunda gerçekleştirilen keşfin, Mısır'ın yerli enerji üretimini kademeli olarak artırma ve ithalata olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Kuyunun günlük üretim kapasitesinin yaklaşık 16 milyon metreküp doğalgaz ve 750 varil kondensat olduğu tahmin ediliyor. Bu keşfin, ülkenin toplam doğal gaz rezervlerine yaklaşık 15 milyar metreküp eklemesi bekleniyor.

Bakanlık ayrıca, bölgedeki rezervlerin gelecekte yeni kuyular açmak için en uygun alanları belirlemek amacıyla yeniden değerlendirildiğini bildirdi.

500
