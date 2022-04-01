Mısır'da ilk teravih namazı kılındı
AA - Ali Semerci - Güncel
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Mısır'da, Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Mısır'da, Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Mısırlılar, Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek için ülkenin farklı kentlerindeki camilere akın etti.
Ramazan ayını sevinçle karşılayan Müslümanlar, gittikleri camilerde ilk teravih namazı için saf tuttu.
Mısır Müftüsü Şevki Allam, Ramazan ayının ilk gününün 2 Nisan Cumartesi olduğunu duyurmuştu.
Mısır Vakıflar Bakanlığı da bu yıl teravih namazının camilerde 30 dakika içinde tamamlanması yönünde genelge yayınlamıştı.