Haberler

Mısır'da Akaryakıt Fiyatlarına Yüzde 17'ye Varan Zam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, küresel enerji piyasalarındaki olağanüstü koşullar nedeniyle yurtiçi akaryakıt fiyatlarının artırıldığını duyurdu. Artış oranı %14 ila %17 arasında değişiyor.

KAHİRE, 11 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de benzin istasyonunda araçlarına yakıt dolduran insanlar, 10 Mart 2026.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, küresel enerji piyasalarındaki olağanüstü koşullar gerekçe gösterilerek yurtiçi akaryakıt fiyatları artırıldı.

Bakanlığın verilerine göre başlıca petrol ürünlerinin fiyatları yaklaşık yüzde 14 ila yüzde 17 oranında yükseldi.

Bakanlık, söz konusu artışı "Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan olağanüstü durum ve bunların küresel enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisine" bağlayarak bunun ithalat ve yurtiçi üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!