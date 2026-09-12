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Mısır Cumhurbaşkanı uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiğini bildirdi

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında Hürmüz Boğazı ile Babulmendeb Boğazı'ndaki gelişmelere dikkati çeken Sisi, uluslararası seyrüsefer güvenliği ve serbestliğinin korunmasının önemine işaret etti.

Sisi, Orta Doğu'daki mevcut gelişmelerin küresel ekonomi, ticaret, enerji hareketliliği ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerinin, güvenlik ile kalkınma arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Mısır'ın stratejik konumu ve küresel ticaret açısından merkezi rolü nedeniyle seyrüsefer güvenliğinin öneminin farkında olduğunu söyledi.

Sisi, ayrıca BRICS çerçevesinde elde edilen kazanımların ilerletilmesi, ülkelerin imkanlarından yararlanılması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen, büyüme kaynaklarını çeşitlendiren ve verimliliği artıran projeler oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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