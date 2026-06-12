Haberler

Mısır Hükümeti: Çin ile İlişkilerimiz Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Örnek Teşkil Ediyor

Mısır Hükümeti: Çin ile İlişkilerimiz Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Örnek Teşkil Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır hükümeti, Çin ile ilişkilerinin 70 yılda kapsamlı stratejik ortaklık ve karşılıklı fayda modeline dönüştüğünü, 2026'nın diplomatik ilişkilerin 70. yılı olmasıyla ortak gelecek topluluğu inşa edileceğini açıkladı.

KAHİRE, 12 Haziran (Xinhua) -- Mısır hükümeti, Çin ile ilişkilerinin son 70 yılda kapsamlı stratejik ortaklık ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği modeline dönüştüğünü belirterek, iki ülkenin yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Mısır-Çin topluluğu inşa etmek üzere çalıştığını ifade etti.

Mısır Kabinesi Medya Merkezi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, 2026 yılının Mısır ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olmasının, ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'ın Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Afrika ve Arap ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Son 70 yılda ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde derinleşmesiyle iki halk arasındaki dostluğun güçlendiğini ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişlediğini belirten merkez, bunun uluslararası ilişkilerde örnek teşkil eden bir model oluşturduğunu vurguladı.

İki ülkenin siyasi liderlerinin, ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmaya çalıştığı vurgulanarak, bunun hem iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinliğini yansıttığı hem de yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Mısır-Çin topluluğunun inşasının ilerletilmesini sağladığı belirtildi.

Bu ortaklık sonucu Mısır'da büyük projelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken merkez, ülkenin Yeni İdari Başkent'inde bulunan Merkezi İş Bölgesi ve Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Bölgesi'nin bunun en önemli örnekleri olduğunu dile getirdi.

Söz konusu yatırımlar ve projelerin, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın çeşitliliği ve genişleyen kapsamını ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu