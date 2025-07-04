Mirziyoyev'den Gazze İçin Destek Mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze Şeridi'ndeki düşmanlıkların sona erdirilmesini, açlık ve insanlık dışı koşullarda yaşayan insanlara insani yardımların sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılmasını ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz." dedi.

Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin dünya toplumunun zorlu sınavlardan geçtiği kritik bir dönemde yapıldığını kaydeden Mirziyoyev, Güney Asya ve Orta Doğu'da yaşananların kendilerini derinden ilgilendirdiğini söyledi.

Mirziyoyev, uluslararası hukukun ve küresel güvenlik kurumlarının sarsılmasının diyaloğu ve işbirliğini daha da zayıflattığını, güç ve şiddet kullanımının önünü açtığını kaydetti.

İran'a saldırıların tüm bölgeyi bir savaş girdabına çekme ve çevre felaketi tehdidi yarattığını vurgulayan Mirziyoyev, bu kapsamda İran ve İsrail arasında ateşkes konusunda varılan anlaşmayı desteklediklerini ve bunu, bölgedeki gerginliği azaltma ve güvenliği sağlama yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini aktardı.

"Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz"

Mirziyoyev, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze Şeridi'ndeki düşmanlıkların sona erdirilmesini, açlık ve insanlık dışı koşullarda yaşayan insanlara insani yardımların sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılmasını ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

???????Mirziyoyev, teşkilat ülkeleri arasında ticari-ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla "Ekonomik İşbirliğinin Stratejik Hedefleri - 2035" programının kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Teşkilat bünyesindeki ticari sorunları tartışmak üzere bu yıl Taşkent'te ticaret bakanları toplantısı düzenlemeyi öneren ???????Mirziyoyev, ayrıca turizm ve havacılık sektörleri arasında entegre pazarlama stratejileri geliştirmek amacıyla Semerkant'ta ulusal hava yolu şirketleri forumunu düzenlemeyi teklif etti.???????