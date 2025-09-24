Mirziyoyev'den BM Güvenlik Konseyi Reformu ve Küresel İşbirliği Çağrısı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Günümüz tehditleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılmasını ve üyeliğinin genişletilmesini destekliyoruz." dedi.

Mirziyoyev, ABD'nin New York kentinde, BM 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

BM Genel Kurulu'nun, hızla değişen ve karmaşık bir küresel ortamda gerçekleşiyor olduğunu ve bu durumun, teşkilatın faaliyeti ve geleceğine yeni yaklaşımlar gerektirdiğini kaydeden Mirziyoyev, bugün uluslararası kurumların dünyadaki rolünün ve yerinin zayıfladığını, zıddiyet, çatışma ve savaşların, teknolojik ve sosyal eşitsizliğin, ekonomik ve insani krizlerin arttığını ve bunların yepyeni ve endişe verici bir jeopolitik gerçeklik ortaya çıkardığını belirtti.

Mirziyoyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, zorlu ve acil küresel sorunların uzlaşıya dayalı bir şekilde çözümünde BM'nin ana platform olarak kalmasına yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını ve bu bağlamda 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi'ne tam destek verdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Günümüz tehditleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılmasını ve üyeliğinin genişletilmesini destekliyoruz."

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda demokratik, hukuki, sosyal ve laik yeni bir Özbekistan inşa etme politikasını izlediklerini dile getiren Mirziyoyev, bu amaçla, geri dönüşü olmayan reformları istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini, öncelikli hedeflerinin ülkede yaşayan her ailenin ve vatandaşın hayatını kökten değiştirmek, insan onurunu ve refahını artırmak ve 2030'a kadar Özbekistan'ın üst orta gelirli bir ülke olmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Mirziyoyev, 8 yıl önce BM Genel Kurulu'nda Orta Asya'yı barış, iyi komşuluk ve ortaklık bölgesi haline getirme konusundaki kararlılıklarını dile getirdiklerini anımsatarak bugün artık bu stratejik hedefe ulaştıklarını, kapalı sınırlar, çözülmemiş anlaşmazlıklar ve çatışmalar döneminin artık geçmişte kaldığını memnuniyetle belirtmek istediğini dile getirdi.

Bölgenin birliği, istikrarı ve özgünlüğüyle uluslararası ilişkiler sisteminde ayrı bir varlık olarak giderek daha güçlü bir yer edinmekte olduğunu belirten Mirziyoyev, "Bugün Yeni Orta Asya'nın oluşum sürecinin başladığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev ayrıca, Afganistan'ın yeniden kalkındırılması için uluslararası toplumun çabalarını birleştirilmesi ve bu ülkenin izole edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu çerçevede Afganistan üzerinden uluslararası ulaşım ve enerji koridorlarının geliştirilmesi amacıyla BM'nin ayrı bir kararının kabul edilmesini önerdi.

"İki halk için iki devlet" ilkesinin uygulanmasının kararlı bir destekçisiyiz"

Konuşmasında Filistin'e de değinen Mirziyoyev, "Gazze Şeridi'ndeki hızla kötüleşen insani kriz göz ardı edilemez. Askeri harekatların durdurulması ve siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyoruz. BM kararları uyarınca 'iki halk için iki devlet' ilkesinin uygulanmasının kararlı bir destekçisiyiz." diye konuştu.

Mirziyoyev, Ukrayna çevresindeki durumun da ciddi endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek bu sorunu diplomatik yollarla çözmek için üst düzey diyalogların başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tehditlerle dolu bugününün dünyasında, küresel ulaşım sisteminin kırılganlığına işaret eden Mirziyoyev, bu sorunların öncelikle karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin istikrarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mirziyoyev, bu çerçevede uluslararası transit koridorlarının güvenliğini sağlamak ve verimli lojistik zincirleri oluşturmanın son derece önemli olduğunun altını çizerek bu bağlamda, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Ulaşım Bağlantılarının Güçlendirilmesi" adlı küresel mekanizmanın hayata geçirilmesini teklif etti.