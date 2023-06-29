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Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi, 33 numaralı caddede meydana geldi. Karabük Belediyesi'ne ait M.K. idaresindeki 78 ABJ 576 plakalı özel halk minibüsü 33 numaralı cadde üzerinden 46 numaralı sokak istikametine seyir halinde iken kavşağa geldiği esnada yaya Selehattin Tabak'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Tabak, ihbar üzerine 112 ekipleri aracılığı ile kaldırıldığı Karabük eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Karabük Güncel Haberler

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