Minibüs durağındaki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs durağındaki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

Saray ve Kültür mahallelerinin kesiştiği kavşağındaki minibüs durağında şüpheli valizi fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı ekiplerinin fünye ile patlattığı valizden kıyafet, kişisel bakım eşyaları, kalem ve defter çıktı.

Ekiplerin incelemesinin ardından yol trafiğe açıldı.