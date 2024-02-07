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Minibüs durağındaki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs durağında bulunan şüpheli valiz, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden çıkanlar ise kıyafet, kişisel bakım eşyaları, kalem ve defter oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs durağındaki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

Saray ve Kültür mahallelerinin kesiştiği kavşağındaki minibüs durağında şüpheli valizi fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı ekiplerinin fünye ile patlattığı valizden kıyafet, kişisel bakım eşyaları, kalem ve defter çıktı.

Ekiplerin incelemesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tatvan Bitlis Olay Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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