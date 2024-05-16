MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, Ekonomi Politikalarını Eleştiriyor

(ANKARA)- Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, ekonomi politikaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirerek, "Şu an senin yaptığın bütün yanlışların ceremesini Türk milleti çekiyor. Hani sen ekonomisttin? Hani Erdoğanizm vardı, ne oldu? Parası olanı yine zengin ettin. Bankalar kazandı, halk iflas etti. Hepimiz iflas ettik. Ülkeye yazık oldu. Akıl sahiplerinden akıl al Sayın Cumhurbaşkanı. Bilenlerle ülkeyi yönet, bilenlere sor. Masallarla ülke yönetmeye devam etme. Ne zaman dara düşseler, çamura batsalar akıllarına hemen milletin kemerini sıkmak geliyor. Kendi kemerleri yok. Onlar kemer takmadan yaşıyorlar" dedi.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarını ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştiren Çayır, şunları söyledi:

"Hükümet edenler, emniyet içerisindeki mafya yapılanmasından yola çıkarak, kendilerine tuza kurulduğu iddiasıyla neredeyse bas bas bağırma rollerine girmeye başladı. Üzüntü verici. Davul sırtınızda, tokmak elinizde, karar sizin. Elinizi kim tutuyor? Eğer böyle size karşı, millete karşı bir komplo varsa bir gayrimeşru yapılanma varsa veya hükümetin devrilmesi gibi bir eylem söz konusuysa bunları açığa çıkarmak, milletle paylaşmak, deşifre etmek sizin asıl vazifeniz. Bunları yapmak yerine hava pompalamak, kendinize bir bukalemun havası oluşturmak, insanların kafasını karıştırıp sonra da 'bakın bizim yönetimimize ve bize karşı bir takım tezgahlar yapılmaktadır. Yeni FETÖ'cüler çıktı, bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışıyorlar' diye kendinize bir yol çizmeniz mağduriyeti oynamanız artı geçerli bir yol değil. Gerçek ne ise millet ile paylaşın. İktidarlar sorunları çözer, milletin kafasına yeni soru işaretleri sokmaz. Varsa bir ayaklanma onu yok etmek yasanın size verdiği bir emirdir.

"SİNAN ATEŞ DAVASINI SOL KESİMLER GÜNDEME GETİRİYOR, SEN ÜSTÜNE TOPRAK ATIYORSUN"

Hukuk olmazsa olmaz. Adalet olmazsa olmaz. Adalet her şeyin çözüm odağı olacak. Biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kendisini milliyetçi sananların hiçbirisinden ses yok. Bu işi solcu kesimler gündeme getiriyor. Sol cenahlar bu işi gündemde tutuyorlar. Sen örtmek için üstüne toprak atıyorsun. Dosyanın üstüne toprak atmak, ülkenin üzerine toprak atmaktır. Faili meçhullerin üzerine toprak atmak, ülkenin üzerine toprak atmaktır."

"BU ORTAMI ÖNEMSİYORUZ"

Çayır, "Son dönemdeki diyalog ortamını son derece doğru bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu ortamı önemsiyoruz. Türkiye'nin bir ihtiyacı olduğunun altını çiziyoruz. İnsanlar, farklı gruplar ve partiler oturup birbiriyle konuşabilmeli." ifadelerini kullandı.

"KENDİ KEMERLERİ YOK, KEMERSİZ YAŞIYORLAR"

Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken, "Şu an senin yaptığın bütün yanlışların ceremesini Türk milleti çekiyor. Hani sen ekonomisttin? Hani Erdoğanizm vardı, ne oldu? Parası olanı yine zengin ettin. Bankalar kazandı, halk iflas etti. Hepimiz iflas ettik. Ülkeye yazık oldu. Akıl sahiplerinden akıl al Sayın Cumhurbaşkanı. Bilenlerle ülkeyi yönet, bilenlere sor. Masallarla ülke yönetmeye devam etme. Ne zaman dara düşseler, çamura batsalar akıllarına hemen milletin kemerini sıkmak geliyor. Kendi kemerleri yok. Onlar kemer takmadan yaşıyorlar." diye konuştu.