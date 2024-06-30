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LÖSEV, lösemiyi atlatan gençleri milli tenisçi İpek Soylu Şemin ile buluşturdu

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LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyi atlatan 10 genci, milli tenisçi İpek Soylu Şemin ile bir araya getirdi.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyi atlatan 10 genci, milli tenisçi İpek Soylu Şemin ile bir araya getirdi. Şemin'den tenis eğitimi alan gençler bir yandan sosyalleşti bir yandan da eğlenceli vakit geçirdi. LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, "İyileşen, kanseri ve lösemiyi atlatmış olan gençlerimiz için 'Sağlıklı Yaşıyorum ve LÖSEV'i Seviyorum' projesi kapsamında alanında başarılı olan sporcularla bir araya getirmeyi amaçladık" dedi.

LÖSEV, 'Sağlıklı Yaşıyorum, LÖSEV'i Seviyorum' projesi kapsamında, Küçük Kulüp Derneği Tenis Kortu'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte kanseri atlatmış 10 genç milli tenisçi İpek Soylu Şemin ile bir araya geldi. Şemin gençlere tenis eğitimi verirken, diyetisyen İrem Tekin de sağlıklı beslenme ve spor hakkında bilgilendirme yaptı. LÖSEV olarak Türkiye genelindeki hem lösemi hem de diğer tanılı çocuk ve yetişkin kanser hastalarına sosyal, kültürel, maddi çok çeşitli yardımlar iletmeye çalıştıklarını dile getiren LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, "İzmir'de yaz dönemi için çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. İyileşen, kanser ve lösemiyi atlatmış olan gençlerimiz için 'Sağlıklı Yaşıyorum ve LÖSEV'i Seviyorum' projesi kapsamında alanında başarılı olan sporcularla bir araya getirmeyi amaçladık. Bu, projenin ilk etkinliği oldu. İpek Soylu Şemin Vakfı'nın kurucusu olan milli tenisçi İpek Soylu ile beraber gençlerimiz burada tenis sporunu tanımaya ve öğrenmeye çalışıyor. Çocuklarımızın hayatında sporun yerini oluşturmaya gayret edeceğiz. Özellikle projeye dahil ettiğimiz çocuklar hem spora ilgisi olan, spor yapma potansiyeli olan hem de biraz daha çekingen olup, ilgisini gösteremeyen çocuklar" dedi.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK'

Çok güzel bir tenis etkinliğine imza attıklarını aktaran Şemin, "Genç ve yeni sporcularımızla keyifli bir saat geçirdik. Amacımız; tenisi herkese tanıtmak, hareketi teşvik etmek. LÖSEV'in bünyesinde yaptığı çok güzel projeleri var. Bu projeye ortak olduğumuz için çok mutluyum. Lösemi ve kanseri atlatan gençlerimizle olmak çok değerli. Zorlu bir süreç geçiren gençlerin LÖSEV desteğini de arkalarına almaları ve mücadele etmeleri çok önemli. Ayrıca bu gençlerin spora, sanata, diğer bütün alanlara teşvik edilmeleri çok değerli. Çünkü bu gençlerden birinin dahi tenisi takip etmek istemesi, bizim için çok büyük mutluluk. O yüzden böyle etkinliklerin varlığı çok önemli" diye konuştu.

'SPOR YAPTIĞIM ZAMAN HASTALIĞIMI UNUTUYORDUM'

Etkinliğe katılan Yağız Murat Bulut (23), 8 yaşında lösemi teşhisi konulduğunu ve 2 yıl tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu belirtip, "Hastane sürecim bittikten sonra LÖSEV ile iletişime geçtim ve LÖSEV Koleji'nde okudum. Lise zamanında babamı da örnek alarak spora yönelmeye başladım. Basketbol ve fitness ile uğraşmaya başladım. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde spor yöneticiliği okudum. Çocukluğumda yalnızca spor yaptığım zaman hastalığımı unutuyordum ve kendimi daha güçlü hissediyordum. Hastaneye gittiğimde doktorlar da 'Yağız şu an ne yapıyorsan, devam et. Çünkü değerlerin iyi çıkıyor' dediler" dedi.

'İYİ İNSANLAR TANIMAKTAN MUTLUYUM'

10 yıl önce bir kaza sonucu bacaklarının kırıldığını ve hastaneye başvurduğunda tesadüfen lösemi tanısı konulduğunu dile getiren Yasin Yeşilyurt (15) ise "Erken teşhis konuldu, bu konuda şanslıydım. 4 yaşında teşhis konuldu ve 8 yaşımda hastalığı atlattım. Bu süreçte sürekli maskeyle uğraşmak zorundayım. İnsanlar bana başka türlü bakıyorlardı. Daha sonra ben de sporla tanıştım. İlk karate ile başladım ve artık profesyonel olarak uğraşıyorum. Bu etkinlikte de yeni arkadaşlar, iyi insanlar tanımaktan mutluyum. İpek Hoca bizimle çok ilgilendi. Ayrıca buradaki atmosfer çok hoşuma gitti" diye konuştu.

Doğduğunda lösemi teşhisi konulduğunu ifade eden Elif Sevcan Alan (18) da "Tedavim hala devam ediyor. Bir gözüm yüzde 6 görürken diğeri yüzde 97 görüyor. Sinir damarlarımda ve gözümde tümör var. Bu kalıcı bir hastalık ve sürekli tedavi altındayım. LÖSEV sayesinde mutlu oluyorum. Yeni arkadaşlarım oluyor, yeni insanlar tanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İpek Soylu Lösemi Çocuk Tenis Sağlık Spor Güncel Haberler

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