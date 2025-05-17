Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Duyurusu
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2025' tatbikatının askeri serbest paraşüt atlayışlarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlık sosyal medya üzerinden tatbikata ilişkin görüntüler yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Uluslararası Anadolu Ankası-2025" tatbikatının askeri serbest paraşüt atlayışlarıyla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, askeri serbest paraşüt atlayışları ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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