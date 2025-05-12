Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Utah Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Utah Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake ve heyetini kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti ve fotoğraflar paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Utah Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Utah Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel