Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'a ziyarette bulundu.

İftar programına katılmak üzere kente gelen Bakan Güler, Valiliği ziyaretinde Vali Makas ve protokol üyelerince karşılandı.

Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Makas ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı da hazır bulundu.

Bakan Güler'in, ziyaretin ardından basına kapalı gerçekleştirecek iftar programında şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçikle bir araya geleceği belirtildi.