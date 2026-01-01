Haberler

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde, 800 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya'nın Akşehir ilçelerindeki çeyrek bilet sahiplerine çıktı. Amorti kazanan numaralar ise 2 ve 8 olarak belirlendi.

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon liralık büyük ikramiye, İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinden alınan 3 adet çeyrek biletlere çıktı. 800 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar ise 2 ve 8 oldu.

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların listesi açıklandı. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre; yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye 2'nci çekilişte İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti. Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak 3'e bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

800 milyon lira ikramiye kazanan numara 3031385 olurken, 80 milyon liralık ikinci büyük ikramiye kazanan numaralar 0609978, 6531722 oldu. Son rakamına göre 800 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar ise 2 ve 8 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
