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Milli Lazer Silahı Adana'da Tanıtıldı

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Adana'da düzenlenen etkinlikte, tamamen yerli ve milli tasarım olan modern pentatlonda kullanılacak lazer silahı ve hedef sistemi büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, lazer silahını denemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Milli Lazer Silahı" Adana'da görücüye çıktı

Lazer silahını denemek isteyen vatandaşlar sıraya girdi

ADANA - Tasarımından yazılımına tamamen yerli ve milli olan modern pentatlonda kullanılan lazer silah ve hedef sistemi Adana'da görücüye çıktı. Lazer silahını denemek isteyen vatandaşlar kuyruklar oluşturdu.

Modern pentatlon branşında yurt dışına bağlılığın önüne geçilerek Türkiye'de tasarlanarak üretimine başlanan "Milli Lazer Silahı" Adana'da sergilendi. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle üretilen "Milli Lazer Silahı", GSB tarafından kurulan stantta tanıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lazer silahı büyük beğeni toplarken silahı denemek isteyenler kuyruklar oluşturdu.

"Yerli ve milli hale getirdik"

Modern Pentatlon Milli Takım Atış Antrenörü Murat Uzdaş, modern pentatlonda kullanılan lazer silah ve hedef sisteminin Türkiye'de üretiminin olmadığını belirterek, "Yurt dışından ithal olarak gelen bir üründü lazer silahları. Bu da takdir edersiniz ki maliyetli bir ürün. Dolayısıyla sporcularımıza tabanda gelişim sağlamak adına Sanayi Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak bir projesiyle ürünü yerleştirip yerli ve milli hale getirdik" dedi.

"Kalıplaması, modellemesi tamamen Türkiye'de yapıldı"

Milli lazer silahının tamamen kendi tasarımı olduklarını söyleyen Antrenör Uzdaş, "Fakat içinde kullanılan lazer diyot ve pil sadece Türkiye'de üretilmediği için yurt dışından geliyor. Onun dışında kalıplaması, modellemesi tamamen burada yapıldı. Yazılımı özellikle elektronik bir kart var içerisinde. Tamamen milli diyebiliriz. Atışı çok seven bir toplumuz. Dolayısıyla çok fazla ilgi var. Bu silahımızın özelliği zaten lazer olduğu için herhangi bir zarar vermiyor çevreye ya da sporculara. Dolayısıyla çok küçük yaştaki sporcu adaylarımızın ya da ilgisini çeken herkesin atışı deneyimleyebileceği bir sistem olarak burada görücüye çıkarttık" diye konuştu.

Uzdaş, milli lazer silahı ile tamamen dışa bağımlılığın önüne geçtiklerinin altını çizerek, "Çünkü tabandaki sporcuların kolay ulaşabileceği yaygınlaştırabileceğimiz sporu yayabileceğimiz bu anlamda faydalı bir ürün oldu bizler için" dedi.

Milli Lazer Silahı Adana'da Tanıtıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - Güncel

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