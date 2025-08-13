Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan, orman yangını şehidinin ailesiyle görüştü

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, orman yangını şehidi Eyüp Dereli'nin ailesiyle bir araya geldi.

Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Gürcan'ın, şehit Dereli'nin eşi ve çocuklarıyla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, şehidin ailesinin gözlerindeki umudun, babalarının bıraktığı en değerli miras olduğunu ifade etti.

Hem şehidin hatırasını yaşatmaya hem de çocukların geleceğine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Gürcan, "Bu topraklarda şehitlerimizin geride bıraktığı her evladı kendi evladımız biliriz." ifadesini kullandı.

Gürcan, şehit Dereli'ye Allah'tan rahmet, evlatlarına ise uzun ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu.