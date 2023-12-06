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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet'e Doğru Tiyatro Oyunu Tokat'ta Sahnelendi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu, Tokat'ta sahnelendi. Oyun, Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmalarını canlandırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında hazırladığı " Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Tokat'ta sahneye konuldu.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmalarının canlandırıldığı tiyatro oyunu, Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda sanatseverlerle buluşturuldu.

Danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın, yapımcılığını Volkan Severcan'ın üstlendiği oyunun başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı paylaştı. Oyunda 110 kişi rol aldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin kolay kazanılmadığını vurgulayarak, "Zorluklarla, yokluklarla ama bir vatana nasıl sahip çıkılırmış, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bir olduk. Yeri geldi Onbeşli olduk, yeri geldi Seyit Onbaşı olduk, yeri geldi Kara Fatma, Nene Hatun olduk. Hamdolsun, bu vatana göz dikenlere müsaade vermedik." ifadesini kullandı.

Oyunu Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır da izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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