Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle Futbol Gelişim Projesi hayata geçirildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi ile bugüne kadar 500 bine yakın öğrenciye ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi içindeki projeye 316 ilkokul ve 324 ortaokul dahil edildi. Bu kapsamda, tamamı gönüllü 3 bine yakın sınıf öğretmeni, bine yakın beden eğitim öğretmeni, 200'e yakın antrenöre hem teorik hem de saha eğitimi verildi. Projeye spor bilimleri fakültesinden 220 futbol uzmanlık öğrencisi de gönüllü olarak katılım sağladı. Şu ana kadar 200 bin civarında ilköğretim, 280 bin civarında ortaokul olmak üzere 500 bine yakın öğrenci, Futbol Gelişim Projesi'yle tanıştı. Öğrencilere eğitici ve eğlenceli etkinlikler aracılığıyla bu oyunu sevdirip bir futbol kültürü oluşturulması amaçlanıyor.

4-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Sakarya'da başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar Antalya, Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, İzmir, İstanbul, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Rize illerinde uygulamalar yapıldı. Bu 16 ile yeni iller eklenmesi suretiyle projenin dokunduğu öğrenci sayısı 1 milyona çıkarılarak rekor seviyeye ulaşması planlanıyor. Projenin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 41 ile taşınması hedefleniyor.