Haberler

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan Havza'ya ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da yerel teşkilatla bir araya geldi ve Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin geleceği hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında esnaf ve yerel yönetimle temaslarda bulundu.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırcalı, Havza AK Parti İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Kırcalı, gönül birlikteliği yaptıkları milletle her daim bir arada olduklarını belirterek, "İnşallah Havza'nın önü çok açık. Havza OSB, bölgenin üretim ve istihdam merkezi olacak. İçerisinden geçen demir yolu ve diğer olanakları ile Karadeniz'in en büyük OSB'sine sahip Havza için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pekşen de Milletvekili Kırcalı'ya ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Kırcalı, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Havza Belediyesini de ziyaret eden Kırcalı, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ile görüştü.

Kırcalı ve beraberindekiler, ardından esnaf odalarına zişarette bulundu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı da ziyaret ederek yeni Hükümet Konağı binasında hizmet vermeye başlayan müdürlüklerde inceleme gerçekleştiren Kırcalı, Havza OSB Müdürü Vural Tokmak'tan çalğışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim

Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerilmiş! Çıkan sonuç vahim
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Bakan Gürlek: Benim kapım herkese, her siyasi partiye açık

Bakan Gürlek'ten 86 milyona mesaj: Adalete ihtiyacı olan kim varsa...