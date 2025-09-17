Haberler

Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin'in Savur İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 'Türkiye Yüzyılı' programları çerçevesinde Mardin'in Savur ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Partililerle bir araya gelen Kılıç, muhtarlar ve STK temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı.

Milletvekili Kılıç, Savur Kaymakamı Enes Buyuran, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül'ü de ziyaret etti.

Daha sonra Kılıç, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
