Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin'in Savur İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "Türkiye Yüzyılı" programları kapsamında Mardin'in Savur ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Savur İlçe Başkanlığına ziyaret gerçekleştirerek partililerle bir araya gelen Kılıç, ardından merkez ilçe ve kırsal mahalle muhtarları ile STK temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu.

Milletvekili Kılıç, Savur Kaymakamı Enes Buyuran, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül'ü de ziyaret etti.

Daha sonra Kılıç, esnafı ziyaret etti.