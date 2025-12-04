Haberler

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın: "Refah Yaratabilmemiz İçin Asgari Ücretin En Azından 30 Bin Liraya Çıkartılması Lazım"

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, Türkiye'deki hane halkının refahı için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı. Dalgın, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

(TBMM) - Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, " Türkiye'de ortalama hane büyüklüğü 3 kişi. Hepsi asgari ücretle çalışsa yine yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yani refah yaratabilmemiz için en azından 30 bin liraya çıkartılması lazım" dedi.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelişmiş ülkelerde işe yeni başlayan ve hızla yükselen bir maaşın Türkiye'de temel ücret haline geldiğini belirten Dalgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret rakamı bu nedenle neredeyse hepimizi ilgilendiriyor. Asgari ücret bir denge meselesi. Vatandaşın refahını sağlamak birinci amaç, işverenin hayatta kalması ise ikinci amaç, genel makro dengelerin ayakta kalmasını ve zamların eriyip gitmemesini amaçlamak da üçüncü amaç olmalı. Asgari ücret ne olmalı sorusuna verilecek yanıt ise 30 bin lira olmalı. Asgari ücretin en azından açlık sınırının üstünde kalması gerekir. Kira artışları yüzde 36 mertebesinde. Bunu da 22 bin 100 liraya uyarlarsak en az 30 bin liraya gelmiş oluruz."

Asgari ücretin şu anda açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Dalgın, "Türkiye'de ortalama hane büyüklüğü 3 kişi. Hepsi asgari ücretle çalışsa yine yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yani refah yaratabilmemiz için en azından 30 bin liraya çıkartılması lazım" dedi.

Eğer asgari ücret artarsa işverenin işten çıkartmalara ya da kayıt dışı çalıştırmaya yöneleceğini ancak vatandaşın da belli bir refahda yaşaması geerektiğini ve bu durumun ikilem yarattığını belirten Dalgın, "Bugün itibarıyla 22 bin liralık bir asgari ücret var, bunun işverene maliyeti 30 bin liranın biraz üzerinde. Net asgari ücret 30 bin liraya çıkarsa bunun işverene maliyeti de aşağı yukarı 41 bin liraya çıkacak. Yani bizim yapmamız gerekn vatandaşın aldığı maaş artarken işverenin yükünün bu kadar artmaması olmalı. Bunun yöntemi de bu artışın sübvanse edilmesi olmalı" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin enflasyon karşısında erimemesinin önemine dikkat çeken Dalgın, "Asgari ücret ne olursa olsun birkaç ayda erimemesinin önüne geçilmeli" dedi. Bir diğer önemli konunun asgari ücretin temel ücret haline gelmesi olduğunu belirten Dalgın, "Çalışanlarımızın yüzde 40'tan fazlası hatta neredeyse yarısı asgari ücetle çalışıyor. Bu oran İspanya'da yüzde 1, Almanya'da yüzde 7, Bulgaristan'da yüzde 14. Asgari ücret ve altında kazananlara baktığımızda 5 kadından 3'ünü görüyoruz. Bu aile bütçesi ve kadının çalışması için iyi olabilir ancak bariz bir şekilde az kazanç var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
