Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden geniş çaplı operasyon

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda asayiş, terör, narkotik ve trafik alanında çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında birçok araç ve mekan denetlendi, şahıslar sorgulandı ve aranan kişiler yakalandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 farklı ekip ve 68 personelin çalışmalarıyla asayiş, terör, narkotik ve trafik alanında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonda, 44 araç, 9 alkollü mekan, 15 kıraathane, 6 kafe denetlenirken, bin 28 şahsın sorgusu yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 8 aranan şahıs yakalanırken, ayrıca tespit edilen 2 yoklama kaçağı ile ilgili yasal süreç başlatıldı.

Operasyonların trafik denetiminde ise kuralları ihlal eden 2 araca toplamda bin 387 lira para cezası kesildi.

Vatandaşlar, huzur operasyonların devam etmesini temenni ederken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA