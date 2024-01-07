Midyat'ta İnşaat İşçisi Duvar Altında Kalıp Hayatını Kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın inşaatında çalışırken üzerine duvar devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlyas Kula isimli işçi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında çalışırken çöken duvarın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Kula, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın inşaatında çalışırken üzerine duvar devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gölcük Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan İlyas Kula, çöken duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla göçük altından çıkarılan Kula, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.