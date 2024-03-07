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Midyat Denetimli Serbestlik Korulları Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, gençlik ve spor bayramı etkinlikleri gibi konular ele alındı.

Midyat Denetimli Serbestlik Koruma Kurulları mart ayı toplantısı, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında gerçekleştirildi.

Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, toplantı gündeminde yer alan konular ele alındı.

Bu kapsamda, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülere yönelik yardım çalışmaları, 21 Mart Orman Haftası dolayısıyla Midyat Adalet Ormanı'nda yapılacak fidan dikme etkinliği, Dicle Kalkınma Ajansı işbirliği ile kurum personeline yönelik eğitim ve farkındalık projesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hükümlüler için ilçedeki tarihi mekanlar ile müze gezisi ve koruma kurulu işbirliği ile hükümlüler ile iftar yemeği yapılmasına ilişkin konu başlıkları görüşüldü.

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Mardin Barosu Temsilcisi Mehmet Beşir Romioğlu, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Midyat Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ile koruma kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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