MHP'li Özyürek Zara'da Muhtarlar ve Esnaflarla Buluştu

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Zara ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Özyürek, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Özyürek, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ve yönetimiyle bir araya gelerek çiftçilerin sorun ve beklentileri hakkında istişarelerde bulundu.

Zara Belediyesini de ziyaret eden Özyürek, Belediye Başkanı Fatih Çelik'ten çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Özyürek, yaptığı değerlendirmede, "Muhtarların sorunlarını ve beklentilerini dinledik. Her fırsatta bu talep ve eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmalarımızla muhtarlarımıza destek olacağız." dedi.

Zara Ziraat Odası Başkanlığının taleplerini de dinlediklerini belirten Özyürek, "Dinlediğimiz talepler doğrultusunda, ilçemizde kalıcı Toprak Mahsulleri Ofisi şubesinin açılması, hayvan pazarının sürekli açılması, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekim açığı, tarım alanlarında yoğun ilaçlama ve patates ekim kotası konularının da takipçisi olarak gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Özyürek'e ziyaretlerinde, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, İlçe Başkanı Erdem Yiğit, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser ve partililer eşlik etti.