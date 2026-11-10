Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MHP'li Erbaş, sakatlanan Osimhen'i Kütahya'da termal merkezlerde ağırlamak istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP'li Erbaş, sakatlanan Osimhen'i Kütahya'da termal merkezlerde ağırlamak istiyor Haber Videosunu İzle
MHP'li Erbaş, sakatlanan Osimhen'i Kütahya'da termal merkezlerde ağırlamak istiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Milletvekili Erbaş, zeminden sakatlanan Osimhen ve diğer sporcuları Kütahya'daki termal ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Erbaş, '80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var' dedi.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Galatasaray'ın RAMS Park'taki saha zemini tartışmalarına ilişkin Kütahyaspor'un paylaşımını gündeme getirerek, zeminden dolayı sakatlanan Victor Osimhen ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya'nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Erbaş, "80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Galatasaray'ın RAMS Park'taki saha zeminiyle ilgili tartışmalara değinerek, Kütahyaspor'un "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" paylaşımını hatırlattı.

Stadyumun aydınlatma, tribün güvenliği, soyunma odaları ve engelli erişimi gibi eksikliklerinin giderilmesi halinde büyük karşılaşmaların Kütahya'da oynanabileceğini ifade etti.

Saha zemininden dolayı sakatlanan Victor Osimhen ve diğer sporcuları Kütahya'ya davet eden Erbaş, "Saha zemininden dolayı sakatlanan başta Sayın Osimhen'i ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya'nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaktan da memnuniyet duyarız. 80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var" dedi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi16

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir

Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda
Samsun'da ekmek büfecisine 67 lira yerine 67 bin 500 lira gönderildi! Hacer Akkoyun paranın tamamını iade etti

67 lira yerine 67 bin 500 lira geldi! Büfeci kadın bakın ne yaptı
Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi

Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu

Galatasaraylılara ''Biz neyi kaçırmışız?'' dedirtiyor
Brand Week Istanbul’da Down sendromlu bireylerden çağrı: Hayatın her alanında olmak istiyoruz

Down sendromlu bireylerden duygulandıran çağrı! Tek bir istekleri var
Nvidia CEO'sunun Çinli casusla yasak aşkı dünyayı sarstı! 335 milyar dolar bir anda buharlaştı

Ünlü CEO yasak aşk yaşadı, 335 milyar dolar buhar oldu!
Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı

Velilerin, öğretmen için alacakları hediye ağızları açık bıraktı