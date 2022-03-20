MHP'li Aydın: İçeride ne isen dışarıda da onu söyle

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, partisi tarafından Tekirdağ'da düzenlenen 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu. Aydın, bazı kesimlerin 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Yani içeride ne isen dışarıda da onu söyle. İçeride olaylar karşısında tavrın ne ise dışarıda da ülkeyi temsil ettiğinde o olaylar karşısında aynı tavrı sergileyeceksin. İçeride milli söylemlere sığınıp dışarıda gayri milli aymazlık içine düşmeyin" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde MHP tarafından düzenlenen 'Adım Adım 2023' projesi kapsamında program gerçekleştirdi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MYK Üyeleri Murat Tuna, Koray Önsel, İl Başkanı İlker Yücel, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, önceki gün açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mühendislik harikası bir eser olduğunu dile getirdi.

'GAYRİ MİLLİ AYMAZLIK İÇERİSİNE DÜŞMEYİN'

Gerçekleştirilen toplantıda partililere hitap eden Prof. Dr. Aydın, "1915 Çanakkale Köprüsü törenin açılışına katılan, açılışını izleyen ve ben Türküm diyen herkesin ağlaması gerekiyor. Çünkü o köprü sizin evlatlarınızın gerçekleştirdiği mühendislik harikası bir eser. Bazılarının bundan dahi rahatsız olduğunu görüyoruz. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz bu eser hepimizin. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir söylemi var, sıklıkla kullanırız. 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' biz yurt içinde de barışı önceleriz, yurt dışında da barışı önceleriz anlamı var ama burada Gazi Paşa'nın vurgulamak istediği tutarlılıktır. Siyasi tavırdaki tutarlılığı ifade eder. Yani içeride ne isen dışarıda da onu söyle. İçeride olaylar karşısında tavrın ne ise dışarıda da ülkeyi temsil ettiğinde o olaylar karşısında aynı tavrı sergileyeceksin. İçeride milli söylemlere sığınıp dışarıda gayri milli aymazlık içine düşmeyin" dedi.

'SİZLERİN HAFIZASINDAN SİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR'

Ahlaklı ve tutarlı siyasetin önemli olduğunu belirten Aydın, "Sistemi değiştirmek istediğini söylüyorlar, sistem değişince ne olacakmış kayyumlar olmayacakmış. Peki kayyumlar niye atandı ülkenin birliğine, beraberliğine ve güvenliğine kastedenlere, belediyeleri terör yuvasına çevirenlere müdahale olsun diye. Kaymakamı odasında öldürdüler, sizin evladınızı şehit ettiler odasında. Oraya giden doktorun, hemşirenin ölümünü hatırlayın. Nasıl öldürüldü onlar. Kim lojistik destek verdi, kim bomba düzeneği kurdu, Kandil'le iş birliği kuran kimdi, belediyeler değil miydi? Bunlar şimdi niye olmuyor. İşte bizim beka diye üzerinde ısrarla durduğumuz şeyi onlar, sizin hafızanızdan atmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'ın konuşmasının ardından toplantı sona erdi.