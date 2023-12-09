MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kültür ve Sanat İşleri bünyesinde düzenlenen 'Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırlanmış olup 17 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi'nin Açılışını Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kültür ve Sanat İşleri bünyesinde düzenlenen "Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi"nin açılışını yaptı.

MHP Genel Merkezi'ndeki Ziya Gökalp Kültür ve Sergi Salonu'nda Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırlanan serginin açılışını gerçekleştiren Bahçeli, eserleri inceleyerek partililerle bir süre sohbet etti.

17 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek serginin açılışına, MHP genel başkan yardımcıları İsmail Özdemir, Feti Yıldız, Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Bahadır Bumin Özarslan, Filiz Kılıç ve Mustafa Kalaycı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.