MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'dan KONESOB'a ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnafın ekonomik durumu ve sektörel beklentileri hakkında görüşmelerde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) ziyarette bulundu.
Kalaycı, ziyaretinde KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile görüştü.
Konya'daki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, sektörel beklentiler ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı ziyarette, ticari sürdürülebilirlik, esnafın ekonomik gücü ve teşvik ile destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi konular da masaya yatırıldı.
Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisinin, esnaf ve sanatkarın ekonomik güçlenmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.